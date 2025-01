Luureagent ja homoseksuaal, kelle pereelu oli kui maapealne põrgu. Kolm müüti Georg Otsast

Ja ühel hetkel palus Georg Gennadi Podelskilt väikest teenet. Igatahes sai Elonna taustatantsijanna töö ansamblis Laine ja ta lähetati ringreisile. Kui üks turnee lõppes algas kohe järgmine. Kas Georg võis aidata endisel baleriinil leida uus karjäärijätk ja vabaneda ka austajannast? See teema võis muutuda aktuaalseks, kui Georg 1964. aastal abiellus noorukese modelli Ilonaga. Loomulikult on see spekulatsioon.