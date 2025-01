Els Himma 85 | Poolsada aastat laval püsinud lauljanna: mul on kuulsust sama palju vaja kui jänesel kolmandat silma

Kümmekond aastat tagasi eetris olnud “Tähelaeva” saates meenutas Els, et tütardega tuli vahel ka range olla. “Nancy oli isepäine. Võisid küll temaga rääkida – ta sai kõigest aru –, kuid tegi ikka omamoodi, pannes kannatuse päris kõvasti proovile. Teinekord läks närv päris mustaks, kui vaatasin kella: kohe on vaja minema hakata! Lapsed tuleb ära toita ja magama panna, ennast korda sättida... Kui teised naised tegid võib-olla kord kuus endale soengu ja maniküüri, pidin mina igal õhtul tippväljanägemisega olema – see kuulus meie elustiili ja varietee juurde. Vahel ma mõtlesin, et jääks ometi haigeks! Kuid ega seegi päästnud; kui oli suurem roll, käisime tööl ka haigena.”