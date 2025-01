Eesti mees Erik on kahevahel: mida teha, kui ma armastan teist, aga ei suuda jätta oma naist ja tütart?

Mulle tundus esimesel hetkel, et Erik teeb nalja. Küsimus oli minu meelest absurdne. Või siis just nimelt naljakas. Ta muidugi teadis, et ma lahutasin juba kümmekond aastat tagasi ja oli näinud, kuidas ma koos oma eksnaisega meie tütre aega planeerisin, millal ja kui kaua ta minu juures saab olla. Viimasel ajal oli meil eksnaisega kõik hästi, aga esialgu tundus, et Erik tahab rääkida sel teemal, kuidas erimeelsusi lahendada. Vaatasin Erikule lähedalt otsa ja nägin, et sõber on väga tõsine. Ma lausa hüüdsin: „Mis, kas te hakkate lahku minema?“