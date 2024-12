„Katkesid õpingud ja töölkäimine – kogu elu läks katki, jäi koju maha.“ 2014. aastal Süüriast põgenenud Adla lugu

Eestisse jõudnud varjupaigataotlejad paigutatakse esialgu majutuskeskustesse. Üks neist asub Lääne-Virumaal Vaos, kus asukaid on kümmekonnast riigist. Vao majutuskeskusesse suunab politsei- ja piirivalveamet välismaalased, kes taotlevad Eesti riigilt varjupaika (rahvusvahelist kaitset). Neile kindlustatakse toimetulekupiirile vastav toetus, esmavajalikud riided ja tarbeesemed, tõlketeenus, tervisekontroll, transport menetlustoimingutele sõitmiseks jm. Kui inimesele on juba rahvusvaheline kaitse antud ehk ta on tunnistatud pagulaseks või täiendava kaitse saajaks, võib ta mujale elama minna: üürikorterisse või mõne organisatsiooni eraldatud eluruumi. On ka neid, kes ei saa rahvusvahelist kaitset ja peavad Eestist lahkuma, seega on varjupaigataotlejate siin viibimise aeg väga erinev, mõni on Vaos vaid paar päeva ja mõni pea aasta.