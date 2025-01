Palju häid filme tugineb eesti kirjandusteostele, kuid nüüd on teada ka vaatajate lemmik

Üleskutse idee autorit, kirjandusteadlast Maarja Vainot üllatasid tulemused mõneti: „Oli küll oodata, et esikolmik kujuneb nendest filmidest, mis seal nüüd ongi, aga ikkagi on omajagu üllatav, et „Kevade“ suutis võita kaasaegset filmikunsti ning „Tõde ja õigus“ omakorda kultuslikku „Viimset reliikviat“. Üldiselt näib, et inimesed on hinnanud mõlemat, nii raamatut kui ka filmi korraga. Esirinnas on teosed ja autorid, mis inimestele juba on südamelähedased ning järelikult on film suutnud midagi põhilist ja olulist filmikeelde ümber tuua. Paistab, et tüvitekstid töötavad igas variandis. Hea meel on sellest, et uuemad ja vanemad kirjandusteosed ja nende põhjal tehtud filmid on heas tasakaalus - ei ole nostalgiavalik, vaid ka uuemad filmid on oma koha leidnud.“