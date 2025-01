President Alar Karis: juba raamatute keskel olemine teeb sind natukene paremaks inimeseks

Raamatuaasta patrooniks olemine toob presidendile lugemist kindlasti juurde. „Kui oled ikka patroon, tuleb rohkem oma öökapilauale panna ilukirjandust, seda ka lugeda ja siis teistele soovitada,“ sõnas ta täna hommikul „Terevisioonile“ antud intervjuus. „Mitte nüüd kindlat raamatut, aga lihtsalt, lugege, sest meil on eesti kirjanduses, mida lugeda.“

Oma töös tuleb presidendil lugeda igasugust teksti ja materjali, aga mida vabal ajal raamatu kätte võtmine presidendile pakub? „Lugeda tuleb juba sellepärast, et oma keelt ja kõnet paremaks teha,“ vastas president Karis. „Raamatud illustreerivad ja teevad keelt, mis on ju ilus. Eesti keel on ju väga ilus keel. Lugemine teeb sõnavara rikkamaks ja mis kõige tähtsam, sa ju mõtled kaasa sündmustele, mida loed ja kõigele, mis on kirjas. Võib-olla veel tähtsam on teinekord lugeda luuletusi. Lihtsalt võtta üks luuletus ja lugeda see mõttega enda jaoks läbi.“

Mis tüüpi lugeja meie president on? „Enamus raamatuid on tegelikult sellised, et ega esimesel leheküljel ei ole päris nii, et nüüd läheb ludinal edasi, aga üldiselt olen ma selline lugeja, et kui raamat mulle meeldib, siis ma alustan ja lõpetan,“ sõnas ta. „No, juhul kui ta ei ole 500 või tuhat lehekülge paks. Kui nad jäävad poolikuks, võtan juba järgmise raamatu ja kui see jääb jälle poolikuks, siis ühel hetkel ma võtan nad uuesti kätte ja püüan ikka läbi lugeda. Paraku siis tuleb jälle otsast alustada, sest algus on meelest ära läinud.“