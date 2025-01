„Visiitsuhe on meil varsti kestnud juba kuusteist aastat!“ Pikk kooselu on muutumas aina haruldasemaks

Nooruses unistab igaüks ideaalsest kaaslasest, kes vastaks kõikidele ootustele, mille nad inimesele seavad. Enamasti mõtlemata, mida nad ise tollele suurepäraselt inimesele vastu pakkuda saavad. Ühele oma lapselapsele sain vist väikese õppetunni anda, kui ta rääkis mulle, et tal on koostatud kolmekümnest punktist koosnev nimekiri omadustest, mis kõik peavad tema tulevasel mehel olema. Palusin tal seda endale näidata ja uurisin, et kui paljud nendest omadustest tal endal muidu olemas on? Eks ta solvus korralikult, aga hiljem ütles, et aitäh vanaema, sul on tõesti õigus.