REPLIIK | Tööstusjuht Siiri Lahe: kui naisel on haridus ja kogemus, võib ta olla sama hea ja ka parem juht kui mees

Lahe nentis, et ta ise ei tahaks küll ükskõik mis positsioonile saada valitud ainult sellepärast, et on naine. „Ei tahaks olla kuskil kvooditäitja. Seda kindlasti mitte! Mina tahaks ikkagi ise teha tähenduslikku tööd,“ ütles ta.

Rääkides naistest tippjuhtimises, siis arvab Lahe, et traditsiooniliste pererollide tõttu on naistel seal natukene nõrgemad võimalused. „Seda seetõttu, et oleme kuidagi ikka veel pisut vanamoodsad ja arvame, et naine peaks võtma pereelus suurema koormuse enda kanda,“ ütles ta. „Kui lapsed haigeks jäävad, peaks nendega koju jääma naine ning kodu majapidamistööd pannakse rohkem naise õlule. Me ei ole harjunud sellega, et kodus võib kasutada abilisi ja nii edasi. Et perekonnaelu mõttemaailmast tulenevalt on naistel natukene nõrgem positsioon.“