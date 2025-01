ARVAMUS | Keilit Bauer vanemahüvitise maksmise perioodi lühendamisest: see ei vii naisi kiiremini tööle, vaid kiiremini vaesusesse

Pean ennast üsna rahatargaks inimeseks. Mul oli juba kooliealisena ja on ka täna olemas meelerahufond, oman oma kinnisvara ega üüri seda kelleltki teiselt, mul on investeerimisportfell ja lisaks teisele pensionisambale ka kolmas. Ma ei kuluta raha tühjale-tähjale ning ka vanemapuhkuse ajal leidsin võimalusi lisatöö tegemiseks, et oma elatustaset parandada ja n-ö „kätt soojas hoida“. Aga ma olen tohutult tänulik Eesti riigile, et sain olla poolteist aastat oma lapsega kodus nii, et kuudel, mil lisatööd tema kõrvalt teha oli keeruline, ei pidanud ma mõtlema sellele, kust leida raha kommunaalarvete maksmiseks ja mul ei tulnud ka kõige elementaarsemate ostude eest, nagu šampoon või sokid, oma abikaasalt raha paluda.