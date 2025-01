FOTOD | Naisterõivastest räägime pidevalt, aga mis on trendikas meestemoes? Kuhjaga inspiratsiooni maailma stiilseimatelt meestelt

Pitti Uomo on rahvusvaheline meestemoele pühendatud mess, mis on viimased viis aastakümmet olnud võtmetegijaks meesterõivaste maailmas, selgitab Forbes. Kuigi sündmus on eelkõige suunatud moeekspertidele, nagu ostjad, brändiesindajad ja disainerid, ei jää selle mõjujõust puutumata ei tänavad ega sotsiaalmeediaplatvormid. Sel nädalal täituvad Firenze kitsad tänavad hästi riietatud härradega, kelle pilte jagatakse ohtralt Instagramis. Negroni kokteilide ja Itaalia arhitektuuri kõrval on tähelepanuväärsed just nende garderoobivalikud.