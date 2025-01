Kui paljud naised tunnevad, et keskealiseks saades nende intiimelu alles hakkab ilmet võtma, siis eksisteerib nende kõrval ka teine äärmus - naised, kelle hinnangul nende voodielu on niivõrd igav ja ilmetu, et võiks samahästi ka olemata olla. Olge mureta! Selle mure lahendavad mitu vahvat Eesti naist, kes on otsustanud meiega jagada, millised nutikad nõksud on nende tüütu ja konservatiivse voodielu tõeliseks maiuspalaks muutnud. Seks võib ju olla tore elu osa kuni viimaste elupäevadeni välja. Ehk leiad ka mõne kelmika nipi, mida oma kaaslasega katsetada?