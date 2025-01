FOTO | Elegantne viis, kuidas kanda „alasti moodi“. Marion Cotillard üllatas publikut Chaneli läbipaistva kleidiga

Chanel kaasab oma loomingusse kübarameistrid, tikkijad, nahatöötlejad, kullassepad ja paljud teised spetsialistid. Tänu neile säilib Chaneli kõrgmoe traditsioon ja oskused, mis on au sees juba Gabrielle „Coco“ Chaneli aegadest. Metiers d’Art kollektsiooni esitlus on igal aastal oodatud sündmus, mis näitab moemaja pühendumist traditsioonilisele käsitöökunstile.

Ta on varemgi paistnud Cesari auhindadel silma oma elegantsete ja läbimõeldud valikutega. Möödunud aastatel on ta eelistanud just Chaneli loomingut, kombineerides tihti klassikalisi siluette julgemate elementidega. Ehete osas on ta alati jäänud minimalistlikuks, näiteks 2023. aasta üritusel kandis ta samuti vaid mõnda hoolikalt valitud kuldehet, mis täiendasid, mitte ei varjutanud tema kleiti.