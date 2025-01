KUULA | Miks inimesed rabavad tihti rohkem kui vaja? Märgid, mis viitavad, et oled ületöötanud

Tihtipeale on ületöötamist peetud normaalsuseks ja kohati räägitakse sellest lausa uhkusega. Sageli jõuavad inimesed probleemi teadvustamiseni alles siis, kui olukord on muutunud ohtlikult tõsiseks ning ületöötamine on hakanud mõjutama juba füüsilist tervist. Miks me ei märka, et me teeme liiga palju tööd? Teemat aitab saatejuht Rita Rätsepal lahti mõtestada TLÜ õpetamise arendamise ekspert Katrin Aava.