Melania ja Donald Trumpi 20 | Rambivalguse käes elatud abielu, mis on püsinud kõmujuttudest hoolimata

Donald Trumpi ja Melania Trumpi abielu on olnud avalikkuse silme all suhte algusest saadik, olgu siis ajal, mil Melania seisis modellina maailmakuulsa ärimehe kõrval, kui ka hiljem, kui naisest sai alati toetav esileedi Ameerika Ühendriikide 45. president. Kui paljud paarid, kes elavad elu avalikkuse tähelepanu all, ei suuda kaua koos püsida, siis Trumpide suhe on kestnud läbi aastate, täpsemalt saab 22. jaanuaril nende paaripanekust 20 aastat.