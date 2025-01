Ära astu sama reha otsa! Üllatav põhjus, miks su suhtemustrid ei muutu

Andres nendib, et suurim probleem suhetes kipub olema, et nõuame partnerilt vanematelt saamata jäänud armastust. Kõige keerulisemaks muudab selle tõik, et me tihti ei saa sellest arugi. „Paneme partneri ema või isa rolli ja oleme ise haavatud lapse rollis, nõudes ja süüdistades,“ kirjeldab ta. Kahju, ent sagedasti kipuvad kokku saama sarnaste haavadega inimesed. Klassika on eemalolev isa ja kontrolliv ema.