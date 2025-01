REPLIIK | Evelin Võigemast: tean, kui raske on jõuda selle kohani enda sees, et julgeda küsida abi

Ja kui siis keegi pöördub minu poole, et küsida abi, pole ma mitte kunagi tundnud, et abi paluv inimene oleks mulle koormaks. Pigem vastupidi! Mul on hea meel selle usalduse üle. Kui vaja ja töögraafik vähegi lubab, olen kohe valmis autosse istuma, et olemas olla, sest ma tean, kui raske on jõuda selle kohani enda sees, et julgeda küsida abi.“