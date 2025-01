FOTO | Klassikalised triibud ja šikk ülikond! Jelena Djokovic näitas Australian Openil elegantset stiilitunnetust

Jelena on varasemaltki näidanud oma kiindumust minimalistlikku ja rafineeritud stiili vastu. Näiteks kandis ta 2024. aasta Wimbledonis helekollastes ja beežides toonides ülikonnakomplekti, mis sai samuti palju tähelepanu.

Jelena ja Novak Djokovic on üks spordimaailma armastatumaid paare. Nad kohtusid keskkoolis ja alustasid kooselu 2005. aastal. Paar abiellus 2014. aastal Montenegros ning neil on kaks last – poeg Stefan ja tütar Tara, sündinud vastavalt 2014. ja 2017. aastal.