Keerukat terviseprobleemi kogevale Brooke Shieldsile esitas meesarst veidra küsimuse. „Mõnelt mehelt ei uuritaks seda kunagi“

„Ei! Ma olen 59-aastane naine, kes tahab noorem välja näha ja seetõttu on ta paistes. Andke mulle kartulikrõpse!“ mõtles Shields sarkastiliselt tol hetkel. Ta on veendunud, et mõnelt meespatsiendilt ei uuritaks esimese asjana, kas too on hetkel ehk mõnel dieedieksperimendil, vaid uuritaks põhjuseid, miks krambihoog tegelikult tekkis.