Räägi kaasa: lugejate tagasiside

Meeldiv oli lugeda Anne Veesaarest – ta on huvitava karakteriga näitleja, aga eriti meeldib mulle, et ta on seto juurtega nagu mina. Minu ema on pärit Setomaalt Meremäe vallast Tiirhanna külast. Lapsena veetsin paljud suved vanaema juures maal. Nõukogude ajal ei teadnud paljud minu sõbrad-tuttavad Tartust, kus Setomaa asub ja mis keel see seto keel on. Seto keel jäi kergesti külge suvega, kui olin selles keskkonnas. Nii liigutav on kuulda, et Anne ei ole oma lapsepõlvekodu unustanud ja hoiab elu seal. Pisar tuli silma, kui nägin, et nii teisedki: Lenna Kuurmaa perega elab seal ja Ilmaveerel elu edendab.