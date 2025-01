Kallim on vahel väga armastav, aga siis järsku muutub ebaõiglaselt kriitiliseks? Väikesed ohumärgid, et mees alavääristab sind

Kui mees räägib partnerist irooniaga või kasutab halvustavat huumorit, võib see kahjustada partneri enesehinnangut ja panna teda end vähem väärtustatuna tundma.

Alavääristamine võib olla emotsionaalselt ja vaimselt kurnav, jättes inimese tundma, et tema väärtus ei ole täisväärtuslik ega väärib austust. Oluline on olla teadlik nende käitumismustrite olemasolust, et neid õigeaegselt märgata ja sekkuda, enne kui probleemid süvenevad.