Mõtled nahka Botoxi abil noorendada? Ilufänn soovitab proovida hoopis üht taskukohast seerumit

Ilutoodete fännist ajakirjanik Jacqueline Kilikita nendib naisteveebis Refinery29, et kuigi ta julgustab pidevalt lugejaid nii talvel kui suvel päikesekaitsefaktorit sisaldavaid kreeme kasutama, ei ole ta ise oma nahka alati nii tublist kaitsnud ja see on jätnud ka oma jälje: ta nahk on hakanud vananemisilminguid näitama.