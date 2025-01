Kaalust alla ravimite abil? Need on kõrvalmõjud, mis tulevad paljudele üllatusena

Kuidas ja kui kaua toimub on ravimitega kaaluravi?

Populaarsete kaaluravimite toimeaine on semaglutiid, mida kasutatakse 2. tüüpi diabeedi raviks ja kehakaalu langetamiseks. Rasvumine on krooniline haigus, seepärast võib ravi semaglutiidiga olla pikaajaline või isegi eluaegne, kui see on tõhus ja patsient talub ravimit hästi. Kui ravimi kasutamine lõpetatakse, võib kehakaal tõusta, eriti kui pole muutunud toitumis- ja elustiiliharjumused.