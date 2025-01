„Elu on hoopis parem, kui kanda muljet avaldavaid riideid.“ Vivienne Westwood nii, nagu tema ise seda läbi elas ja mõtestas

Päris kindlasti on Vivienne Westwood üks moemaailma kõige ikoonilisemaid figuure. Moedisainer, ühiskonna- ja kliimaaktivist, üks punkliikumise alusepanijaid, naine, ema ja vanaema – tõeline legend. Oma kuuekümne aasta pikkuse loomingulise karjääri jooksul suutis ta alati jääda rabavalt originaalseks ning tekitada furoori mitte ainult moemaailmas, vaid ka kaugel väljaspool seda, nii et ta töö on inspireerinud ja mõjutanud miljoneid inimesi üle kogu maailma.