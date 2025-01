Mitte ainult ebamugav, vaid ka ohtlik. Kohad köögis, kuhu ei tasu kuumaõhufritüüri kindlasti panna

Kuumaõhufritüür on võitnud paljude eestlaste südamed.

Paljudes modernsetes köökides on tööpinna kohal kapid, kuid tuleb olla ettevaatlik, et õhufritüür ei asuks otse nende all. Vältige õhufritüüri paigutamist kappide või riiulite alla. Fritüürid eraldavad kuumust ja auru töötamise ajal, ning kitsastes ruumides võib nende õhuringlus olla takistatud, suurendades ülekuumenemise ohtu ja kahjustades ümbritsevaid mööbliesemeid.