Hea ja täisväärtusliku suhte indikaator. Teguviisid, mis iseloomustavad suhet, kus mõlemad partnerid on pühendunud

Neil on oma elu, mis ei hõlma ainult koostegemisi koos partneriga

On väga ahvatlev veeta aega ainult teineteisega, kuid leidke ka aega, et veeta aega teiste inimestega. „Ühised sotsiaalvõrgustikud tugevdavad paari pühendumust,“ ütleb Dana Weiser, inimarengu ja peresuhete dotsent Texas Techi ülikoolis. Pange prioriteediks lahkuda oma kodu mugavusest ja minge järgmine kord, kui sõbrad linna tulevad, nendega välja. Loomulikult on vajalikud ka need nädalavahetused, kus olete vaid kahekesi.