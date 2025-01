„Kaotasime oma kodu. Kool, kus mu laps käis, põles maha. Mis edasi saab?“ 6aastase poisi ema Californiat laastava tulekahju puhkemisest ja tagajärgedest

Tuli, mis on nüüdseks kujunenud Los Angelese ajaloo suurimaks põlenguks, hävitas nii nende kodu kui ka kõik seal sees olnud isiklikud asjad. Alles jäi vaid auto. Ka algkool, kus Alex esimeses klassis käis, on tuhaks põlenud. Samamoodi paljude poisi klassikaaslaste kodud. Nüüd, kui linnas möllavad veel mitmed tulekahjud, mis on nõudnud vähemalt kümme inimelu ja hävitanud tuhandeid hooneid, püüab 46-aastane ema alles mõista, kuidas tema ja ta poeg saaksid oma elu uuesti üles ehitada. Feld rääkis väljaandele The Cut kaootilisest evakuatsioonist, katastroofi finantsilisest mõjust tema perele ja abist, mille osaliseks ta keset seda laastavat olukorda on saanud.