Ei viitsi jälle terve nädalavahetuse üksi rügada? Praktiline juhend, mis aitab perekonna kodutööde tegemisse kaasata

Kodutööde jaotamine on sageli perekondades pingeallikas. Korralooja Ülle Tammik soovitab alustada avatud suhtlusest ja selgete ootuste seadmisest. „Sageli tunneb üks pereliige, et tema teeb suurema osa tööst, samas kui teised ei märka oma osa vajalikkust,“ rõhutab Tammik. Sellised olukorrad võivad põhjustada stressi ja tülisid, eriti kui ootused pole selgelt väljendatud või ülesanded on jaotatud ebaõiglaselt.