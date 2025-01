KUULA | Aigi Vahing: miks ei võiks terve elu olla nagu laupäev?

Aga see vajab päris korralikke ümberkorraldusi oma sisemuses, sest kõik see, mida me ohjeldame argiajal ning lõdvaks laseme rutiinivälisel ajal, on meie endi sees aset leidvad protsessid – meie oma mõtted, emotsioonid, käitumisharjumused. Üldiselt on võimalik elada oma elu nii, et osad su harjumused ei paista välja nendele, kellele sa neid näidata ei taha, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks nendega ise silmitsi seisma ja tegelema. See loobki sellise tsüklilisuse, et inimese sees on midagi, mida ta peab ohjeldama ja kes see jõuab lõputult ohjeldada, ikka tahad ennast vahepeal lõdvaks lasta. Ja nii see nõiaring tekibki,“ räägib Aigi ning toob välja selle, et enamus pühade ajal antud uue aasta lubadusi aasta lõpuks ikkagi ei täitu.

Loobujate päev

„Jaanuarikuu teine reede on niiöelda loobujate päev, inglise keeles Quitters Day. Pühadeaeg on tavaliselt hästi helge ja kerge ning tundub, et kõik hakkab muutuma paremaks, õhus on perspektiivi ja lootust, sellest meeleolust ja motivatsioonist saadakse indu, antakse endale lubadusi ja seatakse uued suured eesmärgid. Aga on uuritud, et juba jaanuarikuu teiseks reedeks hakkab motivatsioon langema ja sellest ongi tulnud loobujate päeva nimetus – tihtipeale käib kett maha juba kahe esimese nädalaga. Mitte kõigil ja mitte täielikult, aga enamasti edeneb see siiski samas vaimus ning veebruari lõpuks on 80 protsenti inimestest oma uusaastalubadused unustanud ning uute eesmärkide täitmisest loobunud,“ räägib Aigi, kes on juba tükk aega tegelenud inimese kui nähtuse uurimisega.