„Eesmärgid seadsin pisikesed, et oleks kergem neist kinni pidada.“ Ajakirja Eesti Naine lugejate mõtted uusaastalubadustest

„Lubasin teha vähemalt kolm korda nädalas trenni ja vaadata 15 minutit päevas mõnda mind huvitavat erialast veebikoolitust. Seni on enam-vähem õnnestunud,“ jagas Eesti Naise veebijuht Keilit Bauer.

„Väga hästi! Mina lubasin iga päev kapist panna selga uue riideeseme ja need, mis ei sobi või kuidagi ei kõneta, tõstan kõrvale ja kappi tagasi ei pane,“ jagas ajakirja turundusjuht Liisi Sepp.

Helenil on plaan jätkata hoopis eelmisel aastal alustatuga, mis on meie hinnangul tore idee. Ega aastaarvu vahetamisega lubadused aegu.

Oli neidki, kes lubadusi ei andnud. „Ma ei ole poliitik, et lubadusi jagan. Elan oma igapäevast elu edasi,“ sõnas Karin. „Ei anna lubadusi, olen rohkem plaanide inimene. Praegu on käsil kaksaastaku plaan ja see algas 2024. aasta oktoobris,“ lisas Evelyn.