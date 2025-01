Juhtub varem, kui arvata oskame? Kuninglik perekond valmistab Kate Middletoni ette kuninganna rolliks

Aastate jooksul on meedias palju spekuleeritud Kate Middletoni tulevase rolli üle kuninglikus peres. Alates prints Williamiga abiellumisest 2011. aastal on Kate järk-järgult võtnud enda kanda rohkem ametlikke kuninglikke kohustusi ning paljud vaatlejad on märkinud, et teda valmistatakse ette, et ta võtaks Williami kõrval olulise koha, kui tollest saab kuningas.