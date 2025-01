Demi Moore, Jodie Foster ja Nicole Kidman. Kas Hollywood on lõpuks valmis tunnustama ka keerukaid üle 40-aastaseid naispeategelasi?

Näitleja Jodie Foster tõi samuti välja samasuguse trendi, kui ta võttis vastu oma viienda Kuldgloobuse auhinna seriaali „True Detective“ viimase hooaja eest. „Parim asi sellel ajal ja selles vanuses olemise juures on see, et mul on ümberringi inimeste kogukond,“ ütles ta.

Möödunud aasta oligi silmapaistev keerukate ja julgete naispeategelaste jaoks, kes näitavad väljakutsetest üle saamiseks raudset vastupidavust, kuid suudavad olla samas ettearvamatud, kirjutab The Guardian.

Võtame näiteks 50-aastase Hannah Waddinghami, kes on tuntud „Ted Lasso“ sarjast ja kehastab Rebecca Weltoni, kibestunud lahutatud naist, kes näitab meelerahu, huumori ja sarmiga, kuidas inetu lahutus üle elada.

Jean Smart, kellele anti Kuldgloobuse galal parima naisnäitleja auhind rolli eest telesarjas „Hacks“, on veel üks suurepärane näide. Tema tegelaskuju, Deborah Vance, on ebakindel ja ambitsioonikas. Just see kahetine omadus annab Vance’ile humoristlikult põneva külje ja sügavuse.

Pikka aega ei peegeldanud enamik armastatud sarju ega filme neid külgi, mida publik soovis näha küpses eas naispeategelastes - nende sügavust, tugevust ja julgust ning sageli ka tõetruud vananevat välimust.

Möödunud nädalal Palm Springsi rahvusvahelisel filmifestivalil auhinda vastu võttes rääkis emotsionaalne Nicole Kidman, kuidas ta tundis end „nii õnnelikuna, et talle anti selline roll“, viidates hiljuti linastunud erootilisele põnevikule „Babygirl“, kus ta kehastab äärmiselt pädevat tegevjuhti, kes alustab suhet kahekümnendates aastates praktikandiga. Ta tõi välja, et varem poleks filmimaailmas keegi kunagi pakkunud 50ndates eluaastates naisel sellist rolli mängida.