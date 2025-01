REPLIIK | Karmen Joller: AI on meie tulevik ja selle kasutamist tuleks juba praegu kõigil harjutada

„AI on Eestis juba mitmel pool kasutusel, näiteks kasutavad perearstid kliinilist otsustustuge, kus AI toob esile olulised faktid patsiendi kohta, analüüsides kõiki varasemaid ravilugusid,“ selgitas ta. „Nii ei jää tähelepanuta näiteks kolesteroolitõus või korduvalt mõõdetud kõrge vererõhk. Samuti annavad üldkasutatavad AI-d häid mõtteid selle kohta, kuidas patsiendiga edasi tegeleda. Ei tohi aga unustada, et üldkasutuseks mõeldud AI-le me inimeste isikuandmeid avaldada ei või ja soovitustesse tuleb suhtuda reservatsioonidega. Meditsiinis kasutatavatele AI-dele on väga ranged nõuded.