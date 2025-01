FOTOD | Kas pahkluusaapad on moest väljas? Moegurud kannavad tänavusel talvel hoopis üht teist stiili

Lõppude lõpuks on hea paar saapaid iga talvegarderoobi oluline osa. Oleme aastate jooksul näinud mitmeid trende tulemas ja minemas, alates platvormtaldadest kuni lambavillase voodriga disainideni. Kuid sel aastal paistab, et üks klassikaline stiil on taas esile tõusnud: põlvedeni ulatuvad nahast või kunstnahast ratsasaapad.

Algupäraselt justnimelt ratsaspordiks mõeldud saapad on aastate jooksul muutunud moeteadlike naiste garderoobides põhielemendiks ja pole raske mõista, miks. Ratsasaapad on saadaval erinevates stiilides ja värvitoonides ning need on palju soojem alternatiiv pahkluudeni ulatuvatele saabastele.