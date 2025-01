TOP 10 | Horoskoobid, afääride paljastamised ja kehamassiindeksi arvutamine! Just need on Naisteka läbi aegade kõige loetumad lood

TOP 10: Ei mingeid imetrikke! Need on kõige ägedamad asjad, mida üks mees voodis teha saab

Meestel ei ole vaja naise oigama panemiseks mingeid imelisi võlutrikke. Tegelikult meeldivad naistele kõige lihtsamad asjad, milleks pole palju pingutada vaja.

TOP 9: Pettunud naine: olen hiljuti paljude meestega hullanud ja nad kõik teevad suuseksi ajal seda hirmsat viga (2021)

Saime kirja naiselt, kes on viimasel ajal igas mõttes elu nautinud, aga ühes asjas on ta nõutu — ta ei mõista, kuidas on võimalik, et kõik tema suvised sekspartnerid on suuseksi ajal ühel hetkel millegi nii jubedaga hakkama saanud.

TOP 8: Arvuta oma kehamassiindeks SIIN! (2008)

See, kui palju sa kaalud, ei näita üldsegi seda, kui sale sa oled. Arvesse tuleb võtta ka pikkust. Sellepärast on hea mõte leida oma kehamassiindeks. Kehamassiindeks väljendab kehakaalu ja pikkuse suhet ja selle leidmiseks jagatakse kehakaal kilogrammides pikkuse ruuduga meetrites.

TOP 7: Milliseid sõnumeid saadavad inglid sulle läbi numbrite? (2012)

Sageli saadavad inglid meiel sõnumeid numbrite vahendusel ja teevad kõik, et me korduvaid numbreid tähele paneksime. Juhivad meie tähelepanu kellale või reklaamil olevale telefoninumbrile. Näiteks iga kord kella vaadates on see 1.11 või 11.11. Samas võivad nad asja korraldada ka nii, et meie ees sõitva auto numbrimärk annab meiel sõnumi edasi.

TOP 6: Kadestamisväärselt luksuslik? Õõvastavad lood Dubai seksikate piltide taga: pärast kolmandat korda harjud sellega ära... (2023)

Üks on kindel, pärast selle artikli lugemist ei ole Instagramis poseerivate kaunite noorte naiste luksuslikud pildid enam kunagi samad.

TOP 5: Ootamatu olukord voodis paljastas mehe kõrvalehüppe! Naine: pidasin seda imelikuks, kuid ei öelnud midagi (2022)

Kui arvasid siiani, et petmisega saab vahele jääda vaid nii, kui keegi teile peale satub või avastad kallima särgi kaeluselt võõra huulepulga või puuderkreemi jäljed, siis tea, et need on vaid mõned võimalused.