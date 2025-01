Kristi Saare julgustab abielluma: saada lapsi, aga öelda, et abielu on liiga suur pühendumine, on minu hinnangul päris metsik mõttekäik

Inimese eraelus on kolm potentsiaalset finantskatastroofi: sissetuleku kaotus, erakorraline tervisemure ja lahutus. Abielu fikseerib väga konkreetselt varasuhted. Sa oled automaatselt abikaasa seadusjärgne pärija, teisel tekib kohustus sind vajadusel üleval pidada ja õigus võtta kriitilistes olukordades vastu su tervist puudutavaid otsuseid. „Saada koos lapsi, aga öelda, et abielu on liiga suur pühendumine, on minu hinnangul päris metsik mõttekäik,“ möönab naine. „Muidugi on tore ja romantiline mõelda, et armume ja oleme surmani koos, kuid elu kipub ka kaikaid kodaratesse loopima.“