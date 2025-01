Kaua oodatud lumi! Niimoodi saad metsa meelitada ka need pereliikmed, kes on täielikud õuepõlgurid

„Perega metsa minnes võiks kandev idee olla midagi koos teha. Olgu see mõni mäng, tore puhkepaus lõkkekohtade juures või midagi muud toredat,“ rääkis matkajuht. See aitab vältida olukorda, kus lihtsalt minnakse metsa, jalutatakse rada läbi ning minnakse tagasi koju. „Lisab metsaskäigule mõnusat lusti ja koostegemise rõõmu.“

Süüdake lõke

Paljudel matkaradadel on olemas spetsiaalsed lõkkekohad, kus tule tegemine on mõnus ja lihtne. Seal saab teha pausi, süüdata tuli, võtta mingi maitsev vahepala ning niisama kvaliteetaega koos veeta. „Lõkke süütamine on väga kiire ja mugav süütekuubikutega, ent see pole nii huvitav. Palju põnevam on soetada endale tulepulk, simuleerida metsas ellujäämist ning proovida lõke minimaalsete vahenditega üles teha,“ kirjeldas Vaino. „Tulepulgaga süütamise nippe leiab palju ka internetist, seega tasub uurida ja ise järele proovida.“

Valmistage süüa

Kõige lihtsam on lõkkes grillida vorstikesi, kuid võib proovida ka erinevaid köögivilju teha. „Näiteks tuhakartulite tegemine võib võtta kaua aega, kuid fooliumisse mässituna saab neid ka süte sees küpsetada. Olen niimoodi ise teinud bataati. Pärast kuuma söe seest võttes oli maguskartul nii pehme, et seda sai lusikaga süüa,“ ütles matkajuht. Teine alternatiiv oleks lõke teha lihtsalt keha soojendamiseks ning toit valmistada priimusel. Nii saab teha potis suppi või pannil pannkooke või praemuna. „Et kohapeal kõik ladusamalt läheks, siis tasub võimalikult palju eeltööd ja hakkimist kodus ära teha.“ Väga hea nipp on võtta kuum vesi termoses kaasa, sest siis läheb see keema palju kiiremini ja hoiab aega kokku.

Riietuge kihiliselt