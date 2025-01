Milline on sinu „tool“ probleemide lahendamisel? Kliiniline psühholoog õpetab probleeme mõtestama ja keeruliste olukordadega toime tulema

Demir rõhutab, et radikaalne aktsepteerimine ei tähenda alla andmist ega lootusetust, vaid leppimist praeguse hetke paratamatusega ning aktsepteerida olukorda sellisena, nagu see parasjagu on. „Radikaalse aktsepteerimise tehnika juures on oluline keskenduda olevikule, mitte tulevikule,“ rõhutab ta ja soovitab keskenduda sisekõnele ehk enesejuhendamisele. Näiteks aitab keerulistes olukordades rahu säilitada lause „Praegu on nii“ või „Elu on elamist väärt ka valusate olukordadega“, „Ma ei saa juhtunut muuta“ või „Kõigel, mis juhtub, on põhjus“.