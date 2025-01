„Mul oleks lihtsam uinuda, kui kass sätiks end minu peale magama.“ Tuntud naised avameelselt sellest, miks neil lapsi ei ole

„Ma ei tea, see mõte tõesti ärritab mind. Nagu siis, kui kuulen mehi ütlemas, et nad tahavad oma naisi „lastega aidata“. Ja seejuures on tegu kahe töötava vanemaga! Alati tahan selle peale midagi teravat öelda, aga siis mõtlen: „Noh, mina olen see lastetu kassiproua. Parem hoian oma suu kinni.““

„Mõtlesin hiljuti ühe fraasi peale, mida olen kuulnud meestelt, kui nad räägivad oma tulevasest soovist lapsi saada, ja mulle koitis: ma ei usu, et olen kunagi kuulnud naist ütlemas midagi sarnast,“ sõnas Kendrick. „Ja see, mida nad ütlevad, on: „Jah, ehk kunagi tõesti paar last jookseb ringi.“ Ma ei usu, et olen kunagi kuulnud naist seda ütlemas. Sest see loob teatava visuaali, eks? Sa tuled tööpäeva lõpus koju, paned oma kujuteldava portfelli maha, valmistad endale kokteili ja aias on naine, Laura Ashley kleit seljas, ning paar valgetes rõivastes last jooksevad ringi. Aga härra, kus oled sina selles pildis?“

„Parim argument, miks mul pole lapsi? Mõtlesin, et mul oleks lihtsam uinuda siis, kui kass sätiks end minu peale magama. Aga ma pole isegi piisavalt vastutustundlik, et kassi pidada. Keegi peaks leiutama robotkassi, mis nurrub ja sõtkub, aga ei vaja hoolt.“ Ja siis sain aru: oota, ma pole „kassiproua“ staatusest huvitatud! Miks peakski keegi usaldama mulle lapse kasvatamise?“

„Lapsed ei ole kunagi olnud minu jaoks,“ kirjutas Anna Kendrick oma 2016. aasta memuaaris Scrappy Little Nobody. Aastal 2024, vastates JD Vance’i kommentaaridele „lastevabadest kassiprouadest“, ütles Kendrick ajalehele The Guardian: „Ma ei mõtle kunagi emaks saamisele, mistõttu ei kuluta ma ka liialt aega selle teema relvastamisele.“

Oprah Winfrey rääkis kord väljaandele Good Housekeeping: „Kui inimesed avaldasid mulle survet abielluda ja lapsi saada, siis teadsin, et ma ei hakka kunagi kahetsema, et mul neid pole, sest tunnen, et olen kõigi maailma laste jaoks ema. Ma ei tahtnud beebisid. Ma poleks olnud hea ema. Mul pole selleks kannatlikkust. Mul on kannatlikkust kutsikate jaoks, aga see etapp möödub ju kiiresti!“

Helen Mirren ütles väljaandele AARP: „Ma pole kunagi tundnud vajadust last saada ega ka kunagi kahetsenud, et mul lapsi pole. Olen alati seadnud oma töö esikohale.“

Ühes teises intervjuus jagas ta: „Emadus ei olnud minu saatus. Mõtlesin alati, et see saab ühel hetkel siiski nii olema, ootasin, et see juhtub, aga seda ei juhtunud ja ma ei hoolinud, mida teised inimesed sellest arvasid. Ja kui nad ehmatasid: „Mis? Lapsi pole? Noh, vanatüdruk, sa peaksid sellega pihta hakkama,“ vastasin: „Ei! Keri kuradile!““

Kim Cattrall

Intervjuus Woman’s Hour’ile rääkis menusarja „Seks ja linn“ staar Kim Cattrall tugevalt vastu mõistele „lastetu“ ehk inglise keeles „childless“ (moodustub sõnades child ja less, tõlkes „laps“ ja „vähem“), öeldes: „See "vähem“ on see, mis on solvab. „Childless“ – see kõlab nagu oleksid vähem, sest sul pole last. See, mis mulle tundub kahtlane lastetu ja lapsevaba elu puhul – kas sa tõesti oled? Tänapäeval on võimalik olla ema, ilma et su nimi oleks lapse sünnitunnistusel. Sa saad väga selgelt ja tugevalt väljendada oma emalikku külge.“