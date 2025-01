Taylor Swifti skandaalne kuid saladuslik eks Joe Alwyn: olen proovinud keskenduda asjadele, mis on mulle olulised

Pärast lahkuminekut 2023. aasta aprillis ei hägustunud avalikkuse huvi nende suhte vastu. Fännid leidsid vihjeid isegi Swifti hilisematest lauludest, näiteks albumilt The Tortured Poets Department. Plaadi pealkiri tundus olevat seotud Alwyni humoorika WhatsApp-grupiga, mille liikmeteks olid ka Paul Mescal ja Andrew Scott, ning mis kandis nime "The Tortured Man Club". See oli vaid üks paljudest faktidest, mis hoidsid nende loo elavana ka pärast suhte lõppu.

Joe Alwyni roll Taylor Swifti elus jääb tema karjääri oluliseks osaks, kuid samas on see vaid üks peatükk tema enda loo suuremast narratiivist. Teda võib mäletada kui meest, kes vallutas Taylor Swifti südame ja püsis kogu selle aja jooksul vaoshoitud ja salapärasena. See kombinatsioon muudab ta veelgi intrigeerivamaks nii töös kui ka isiklikus elus.

Aga kas Alwyn ise kartis, et tema suhe Swiftiga varjutab ta karjääri? „Olen proovinud keskenduda sellele, et kontrolliksin neid asju, mida ma kontrollida saan,“ vastas ta The Guardianile antud intervjuus. „Ja päris algusest olen proovinud keskenduda asjadele, mis on mulle olulised: sõbrad, perekond ja muidugi töö. Mis puutub kogu muusse mürasse, olen teinud seda, mida paljud avalikkuse silme all olevad inimesed teevad: proovin seda ignoreerida. Kui sa seda ei tee ja lased kogu selle jama enda sisse ning see hakkab sind ja su käitumist mõjutama, elad väljaspoolt sissepoole. Ja see on väga kehvasti.“