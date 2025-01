FOTO| Nelly Furtado jagab meigivabasid bikiinifotosid ja tähistab kehapositiivsust: see on uus enesearmastuse tase!

„Olge 2025.aastal kehaneutraalne,“ kirjutas Furtado ja soovis, et kõik armastaksid alanud aastal ning tänas lõppenud aastat toredate hetkede eest.

„Sel aastal mõistsin oma esteetilist survet täiesti uuel viisil, samal ajal kogesin enesearmastuse ja tõelise enesekindluse taset seestpoolt,“ jätkas Furtado möödunud aastale tagasi vaadates. Furtado teatas, et ta ei ole kunagi teinud oma näole ega kehale kosmeetilisi operatsioone. Siiski pidi ta sisse andma hagi ilukliinikute vastu, kes väitsid, et Furtado on lasknud end kohendada.

Laulja paljastas, et tema praegune särav nahk tuleneb seerumite ja kreemide kasutamisest, mida pakub „vana kooli näohooldus“ ehk tema kosmeetik, keda ta on külastanud kakskümmend aastat. „Päev enne fotosessioone ja punaseid vaipu joon palju vett ja magan selili,“ avaldas Furtado veel ilusaladusi.

„Mõnikord punasel vaibal või fotosessioonidel kasutab minu meigikunstnik näoteipi, et anda mu silmadele, nahale ja meigile rohkem elujõudu,“ jätkas ta. „Mõnikord kasutab mu stilist kehateipi, et anda erinevatele siluettidele teatud ilme. Ka kehameiki saab mõnikord kontuurida, et saavutada teatud välimus,“ avaldas lauljanna. „Meik võib teha maagilisi asju!“

„Minu 2025. aasta sõnum on: väljendage end vabalt, tähistage oma individuaalsust ja teadke, et peeglist nähtu on täiesti okei ja ei ole vaja tahta midagi teistsugust.“

