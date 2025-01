KUULA | Sandra Sillamaa: elu on nagu slackline’i peal kõndimine

Küsimusele, millest ta täna unistab, vastab ta: „Ma vist juba elangi seda elu, millest ma unistan. Aga minu eesmärk on see, et kuidas hoida seda rahu- ja tasakaalutunnet järjepidevalt, et ühelt poolt on mul hea, mugav ja ma hoian ennast, olen aus enda vastu. Aga samas panen end ka olukordadesse, mis on põnevad ja lähevad mugavustsoonist välja.

Minu jaoks on elu ja selles tasakaalu otsimine nagu slackline’il kõndimine: terve elu ongi see, et sa kõnnid sel ühest otsast teise. Algul on sel tasakaaluliinil püsimine väga keeruline. Saad selle selgemaks, aga siis tuleb mingi tuuleiil, mis seda kõigutab ja kukud korraks maha. Ronid peale tagasi, aga siis võibolla tuleb sinna keegi teine veel peale, mis seda kõigutab. Ja see tasakaalu hoidmise mäng ei lõpe kunagi. Ma unistan sellest, et mul oleks piisavalt energiat, et selles kõiges navigeerida ja ikkagi seal slackline’i peal püsida.“

Tegeleb palju endaga, et oleks energiat laste jaoks

Kahe väikese poja emana (Villem on 6 ja Kuu 3-aastane) leiab Sandra, et tema jaoks on väga oluline see, et miks oma harjumusi ja eluviisi muuta. „Minu jaoks on peamine energia planeerimine ja sellega tegelemine: ma tahan, et mul oleks energiat tegeleda oma asjade ja loominguga ning ma tahan ka, et mul oleks energiat oma laste jaoks. Kui ma tegelen iseendaga ja mul on energiat, siis ma olen ka kõvasti parem ema oma laste jaoks: ma suudan palju rohkem kohal olla, pühenduda ja tegeleda, olla nendega päriselt koos,“ räägib Sandra ühest olulisest motivaatorist oma enesearenguteel.