FOTOD | Unusta seelikud ja kleidid! See on värske viis, kuidas moeteadlikud naised sukkpükse kannavad

Mõned valivad värvikad või mustrilised sukkpüksid, et lisada oma väljanägemisele ekstravagantsust, samas kui teised jäävad klassikalistesse mustadesse, et saavutada tagasihoidlikum ja rafineeritud välimus.

Tundub, et see trend ei ole pelgalt mõne hooaja mööduv kapriis, vaid moemaailmas valitsev uus norm, kus lisaks praktilisusele leiab ruumi ka loovus ja individuaalsus. Muuseas, pluss on see, et suve lähenedes saab sukkpükstest loobuda, aga lühikesi pükse edasi kanda.