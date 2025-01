Kadri Simson pereelu loomise asemel karjäärile pühendumisest: see ei ole olnud minu valik

„Ma olen üksi ja sellepärast on mul olnud seda tööd väga lihtne teha, sest üksi olles saad sa tööd palju rohkem teha kui pereinimesed seda saaksid,“ sõnas Kadri ühes hiljutises intervjuus. Aga ajakirjanik Piret Kooli uuris naiselt, kas pereloomise asemel täielikult tööle pühenduda on ka midagi, mida ta julgeks eeskujuna soovitada. „Ma olen praegu 47aastane ja ma arvan, et olen juba elanud päris mitme inimese pika eluea peale jagatud unistusi täis elu. Loomulikult selles teises elu pooles tekib ka palju küsimusi, kas ainult tööle pühendatud elu annab sulle hingerahu. Kui oled 70- või 80ndates, kas oled selle üle rõõmus,“ nentis ta. „Ma aeg-ajalt teen neid kontrollmõtteid, kas ma kahetsen. See ei ole olnud minu valik, aga kui ma juba sattusin sellisesse olukorda, siis arvan, et olen maksimaalselt panustanud parema maailma loomisesse.“

Kadri sõnab, et loomulikult on inimestel valikud, kus nad kasvatavad oma lapsi ja läbi selle tulevikupildi, heade vastutustundlike uute kodanike panustavad Eesti keskmisesse. „Mina olen panustanud selle generatsiooni suurimas energiakriisis, et neil kümnetel miljonitel inimestel oleks tuba soe ja lambid põlemas,“ ütles ta. „Arvan, et igal ühel on omad valikud.“

Mis Kadrile õnne ja rõõmu annab? „Lühikeses plaanis arvan on väga õige igas päevas tunda millegi üle rõõmu,“ vastas ta. „Kui sul on üks suur unistus ja see jõuab kohale 20 aasta pärast ning oled ainult selle hetke nimel töötanud, siis pisikesed rõõmud jäid ju elamata. Niiet ma arvan, et sellise kestva heaolu võti on, et sul igas päevas on midagi head. Kui need on toredad kohtumised, siis on hästi, aga kui oled valinud päeva, kus kellegagi ei kohtugi, siis mulle toob rõõmu ka pikalt õues viibimine ja aktiivne liikumine. Värske õhk ja palju hapniku aju toitmiseks on väga õnnestav keskkond.“