„Väike inimene tahtis suure maailmaga tuttavaks saada.“ Hendrik Sal-Saller sattus lapsepõlves tagaotsitavaks

Siiski, Piret Kooli toob välja, et Hendrik käis ca kolme-aastasena iseseisvalt lasteaias ja vähemalt ühe korra on Hendrikut ka taga otsitud. Seda tegi üks kasvataja, sest väike Hendrik otsustas lasteaiast jalutama minna. „Nojah, aga samas ajad olid ka teised. Ei olnud midagi hirmsat ümberringi ja kui väike inimene tahtis suure maailmaga tuttavaks saada, siis tõenäoliselt jalutamine oli selleks parim vorm,“ kommenteerib Sal-Saller.

Ühtlasi tunnistab ta, et ta tõepoolest käis lasteaias üksinda, sest kellelgi polnud eriti aega teda lasteaeda viia ega sealt tagasi tuua. „Seda enam, et see lasteaed ei olnud ka kaugel minust. Ma arvan, et sinna jalutas selline väike poiss mingi pool tundi. Aga väikesel inimesel ikka tee peal on igasuguseid asju, mingi kivi või käbi, mis võib kinni pidada. Ei saa samas ka öelda, et mind hommikuti lükati uksest välja, vahel ikka viidi ja toodi ka, vahel tulin sõbra emaga koos. Kuidas kunagi, sellest ei tehtud mingit numbrit.“