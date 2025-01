Muutused algavad väikestest sammudest! Kuidas on võimalik oma uusaastalubadused päriselt täide viia?

Selle asemel, et keskenduda ainult sellele, mida muuta, mõtle, miks sa muutust vajad. Näiteks otsustad seada eesmärgiks varakult ärkamise, sest usud, et see muudab sind produktiivsemaks. Kuid miks sa tunned, et produktiivsus vajab parandamist? Kas tunned, et ei jõua oma igapäevaseid ülesandeid tehtud? Või loodad, et vara ärgates on rohkem aega hobide jaoks? Kui sa ei tea soovi juurpõhjust, võib varajane ärkamine viia hoopis unepuuduseni ja süvendada stressi. Tasub mõelda, kas probleemiks on ajapuudus või hoopis kehv aja planeerimine. Abiks tuleb see, kui küsida endalt, mida soovid saavutada ning alles siis loo eesmärgid, mis just neid vajadusi toetavad. Seejuures on oluline veenduda, et lubadus sulle päriselt korda läheks. Kui teha lubadusi, sest need on populaarsed, puudub lubadusega emotsionaalne side ja motivatsioon on kerge kaduma.