KUULA | Maire Aunaste noortele: ärge tahtke olla keegi teine, saage iseendaks ja julgege olla ise

Ta oli terve elu unistanud näitlejaks saamisest, aga kui ta ei saanud lavakunstikateedrisse sisse, siis läks aega endale uue tee ja teema leidmisega. „Kui Lauristin mult Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna sisseastumiskatsetel küsis, et miks ma sinna astun, siis vastasin, et sellepärast, et ma ei saanud näitlejaks ja ajakirjanik olemine on sellele kõige lähem eluvaldkond – selle peale pidid seal need professorid muidugi minestama,“ muheleb Maire.

Saates räägib Maire paljude huvitavate lugude seas ka oma kogemusest illegaalina Ameerikas, mida nimetab väga kasulikuks elu avastamise ja enda uurimise kogemuseks: „Ma olen seda lauset öelnud juba palju kordi, et kui keegi küsib minu käest surivoodil, et milline oli kõige huvitavam aeg mu elus, siis ma ütlen, et need viis aastat Ameerikas kui ma ei olnud mitte keegi, vaid tegin lihtsaid töid. See oli väga huvitav kogemus! Kui mul seda perioodi poleks olnud, ei oleks mul praegu mitte midagi rääkida. Tänu sellele Ameerikas olemise ajale näen ja hindan ma inimesi ja maailma teistmoodi. Positsioon ühiskonnas ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et sa kõige tillukesematest asjadest elus tunned rõõmu.“