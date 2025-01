Iga lapsevanema õudusunenägu: 4-aastane tüdruk jäi üksinda viieks tunniks koolibussi

Isalt küsiti, kas ta on kindel, et tütar läks bussi peale. Alustati otsinguga, mille käigus leiti väike tüdruk lõpuks bussist, mis oli koolist kümne minuti kaugusel pargitud. Kui laps lõpuks leiti nuttis ta hüsteeriliselt, oli külmunud ega olnud tundide jooksul midagi söönud. Ta viidi koheselt arsti juurde.

Lapsevanemad olid õigustatult segaduses ja vihased, et keegi ei kontrollinud bussi korralikult üle. Isa ei mõistnud, kuidas juht ega bussisaatja tema tütart ei märganud. Ta esitas ka küsimuse, miks kool ei teatanud neile, et tütar polnud klassis, nagu tavapäraselt ette nähtud.

Olukorra tegi veel kummalisemaks see, et päeva jooksul oli tütre ise ka õpetajaga kontaktis, et teatada, et tema abikaasa osaleb klassi jõulupeol, kuna ta ise ei saanud töölt tulla. Kuid isegi peale seda ei ole õpetaja ei märganud, et tütart klassis polegi.