Pühad läksid kulukamaks kui arvasid? 5 finantssoovitust, et uuel aastal targemalt pühadekulutusi planeerida

Deisi ja Alver on noored tudengid, kelle eesmärk on igakuiselt vähemalt väike osa sissetulekust kõrvale panna. Kuigi see õnnestub neil üldiselt hästi, on pühadeaeg mõnevõrra keerulisem. „November ja detsember on minu jaoks alati eriliselt planeerimist vajavad kuud. Tavaliselt vähendan novembris oma sääste poole võrra, et jõulukulutused katta. Ka kingituste ostmisega alustan juba novembris – koostan nimekirja, kellele mida osta, ja otsin internetist soodsamaid pakkumisi. Igal aastal kasutan ära e-esmaspäeva ja musta reede kampaaniad. Seega on mul tihti detsembri alguseks kingitused soetatud,“ rääkis Haapsalust pärit Alver.

Novembrilõpu kampaaniaid kasutas kingituste ostmiseks ära ka Põlvast pärit Deisi, kes alustas samuti kingituste nimekirja koostamisega varakult. „Kingituste pealt ma eriti kokku ei hoia – mulle meeldib teha kingitusi, mida inimesed endale ise osta ei raatsi. Sel aastal tegin kõik kingiostud e-esmaspäeval ja mustal reedel. Novembri kulutused olid küll selle tõttu suuremad, kuid tänu kampaaniatele hoidsin kokku pea 50% toodete täishinnast. Lisaks sain detsembrikuule vastu minna hea tundega, sest kõik kingitused olid olemas ja meel rahul!“ tõdes neiu.

Deisi andis hea soovituse uueks aastaks, mida plaanib ka ise järgida: „Aasta alguses tee nimekiri inimestest, keda 2025. aastal sooviksid nende tähtpäevadel meeles pidada – sünnipäevad, pulmad, nimepäevad, jõulud jne. Kohe aasta algusest hakka tähele panema, millest keegi räägib ja mida nad võiksid kingituseks tahta. Pane need soovid tabelisse ja otsi juurde ka nende asjade hinnad. Kui eeltöö on tehtud, saad sooduspakkumistel silma peal hoides asjad ära osta ja ülejäänud raha kõrvale panna. Ühelt poolt aitab selline planeerimine kulusid kokku hoida, teisalt annab see parema ülevaate aasta eelarvest.“

Kingitustest tähtsam on koos veedetud aeg