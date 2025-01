Kui kallim on vanglas: naised, kes leidsid armastuse süüdimõistetud kurjategijatega, räägivad oma erilistest suhetest

Esimesena jagab oma lugu 29aastane ämmaemand Svea Saksamaalt Düsseldorfist. Svea sõnul polnud tal enne Josephiga tutvumist erilisi kohtingukogemusi. „Peamiselt õppisin kodus ja mul ei olnud kedagi, kellega rääkida. Nägin internetis, et on võimalus hakata kirjasõbraks mõne USA vanglas viibiva inimesega. Mõtlesin, et kirjutan lihtsalt seda, mis mul mõttes on. Ta on niikuinii nii kaugel, et ei saa mu juttu kellelegi edasi rääkida,“ ütles ta.