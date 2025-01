SUUR LUGU | „Põrgus on koht naiste jaoks, kes ei aita teisi naisi.“ Loetelu põhjustest ja viisidest, kuidas naised saavad toetada teisi naisi

Olin enda teadmata omaks võtnud meestekeskse ühiskonna klišeed, mis halvustavad ja pisendavad naisi. Neli aastat erakordselt põnevas seltskonnas õpetasid mulle, et naiste peale saab loota; naisajakirjanikud on vähemalt sama intelligentsed ja vaata et laiema silmaringiga kui meesajakirjanikud ning et naised on abivalmid ja toetavad üksteist nii sõnade kui ka tegudega.